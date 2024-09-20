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У Чехії розшукали та затримали борця з українськими прапорами

Іванна Костіна, Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 17:52
У Чехії розшукали та затримали борця з українськими прапорами
ілюстративне фото від Getty Images

Поліція Чехії затримала такого собі Ярослава Попелку, який був зсуджений до двохмісячного ув'язнення за заклики зірвати український прапор з Національного музею.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Чеського телебачення

Деталі: Поліція оголосила у розшук чоловіка після того, як він не з'явився до в'язниці відбувати покарання. Він перебував у базі даних розшукуваних осіб з серпня.

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"Засуджений Я.П. був переданий поліцією Чеської Республіки для відбування покарання на підставі розпорядження про відбування покарання", – сказала Єва Швіглерова, прессекретарка районного суду Праги 1.

Попелка закликав до знищення українських прапорів у березні минулого року на антиурядовій демонстрації в Празі. Окрім чотиримісячного умовного покарання, суд також заборонив йому перебувати в столиці протягом півтора року за підбурювання. Він порушив цю заборону, за що в червні цього року суд відправив його до в'язниці на два місяці.

Він заперечував звинувачення щодо прапора. Він наполягав на тому, що скоїв щонайбільше проступок. Але, на думку суду, він повинен був знати, що заохочує поведінку, яка не може бути здійснена інакше, ніж насильницьким шляхом.

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У зв'язку з березневою демонстрацією торік поліція порушила кілька справ. Районний суд має розглянути справу чоловіка, який, за словами поліції, після демонстрації пошкодив автомобіль з українськими номерами. У середині травня він засудив 31-річного чоловіка до шести місяців позбавлення волі умовно за публічне схвалення воєнних злочинів.

Згідно з вироком, на ньому були шеврони з літерою Z і логотипом російської ПВК "Вагнер", які він носив на демонстрації. Суд також заборонив чоловікові перебувати в Празі протягом року, а також він має сплатити 12 000 крон штрафу.

ЧехіяУкраїнакримінал
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