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В Чехии разыскали и задержали борца с украинскими флагами

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 17:52
В Чехии разыскали и задержали борца с украинскими флагами
иллюстративное фото от Getty Images

Полиция Чехии задержала некоего Ярослава Попелку, который был приговорен к двухмесячному заключению за призывы сорвать украинский флаг с Национального музея.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Чешского телевидения

Детали: Полиция объявила розыск мужчины после того, как он не появился в тюрьме. Он находился в базе данных разыскиваемых лиц с августа.

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"Осужденный Я.П. был передан полицией Чешской Республики для отбывания наказания на основании распоряжения об отбывании наказания", – сказала Ева Швиглерова, пресс-секретарь районного суда Праги 1.

Попелка призывал к уничтожению украинских флагов в марте прошлого года на антиправительственной демонстрации в Праге. Кроме четырехмесячного условного наказания, суд также запретил ему находиться в столице в течение полутора лет за подстрекательство. Он нарушил этот запрет, за что в июне этого года суд отправил его в тюрьму на два месяца.

Он отрицал обвинения в отношении флага. Он настаивал на том, что совершил самое большее проступок. Но по мнению суда, он должен был знать, что поощряет поведение, которое не может быть осуществлено иначе, чем насильственным путем.

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В связи с мартовской демонстрацией в прошлом году полиция возбудила несколько дел. Районный суд должен рассмотреть дело мужчины, который, по словам милиции, после демонстрации повредил автомобиль с украинскими номерами. В середине мая он приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно за публичное одобрение военных преступлений.

Согласно приговору, на нем были шевроны с буквой Z и логотипом российской ЧВК "Вагнер", которые он носил на демонстрации. Суд также запретил мужчине находиться в Праге в течение года, а также он должен заплатить 12 тысяч крон штрафа.

ЧехияУкраинакриминал
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