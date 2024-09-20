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ВВС: Серед загиблих російських військових дедалі більше чоловіків віком 40+

"Українська правда"П'ятниця, 20 вересня 2024, 18:43
ВВС: Серед загиблих російських військових дедалі більше чоловіків віком 40+
Фото: ТАСС

Аналіз проведений виданням BBC виявив, що з середини 2024 року образ середньостатистичного загиблого російського солдата змінився: якщо на початку війни типовим загиблим був молодий контрактник, то зараз найчастіше гинуть чоловіки у віці від 40 років, найчастіше без бойового досвіду і спецпідготовки.

Джерело: ВВС

Деталі: Видання, на основі аналізу некрологів та спілкування з родинами загиблих військових, виявило імена понад 70 000 російських військових, загиблих під час вторгнення в Україну. Особливу увагу привертає те, як змінився середньостатистичний портрет загиблого росіянина. Якщо на початку війни більшість втрат припадала на молодих контрактників, то зараз на фронті все частіше гинуть чоловіки віком від 40 років.

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У 2022 році типовим загиблим російським військовослужбовцем був 21-річним контрактник, що служив в елітних підрозділах, таких як ВДВ або спецпризначенці. Однак станом на середину 2024 року серед загиблих значно зросла частка добровольців старшого віку. Багато з них не мали бойового досвіду або спеціальної підготовки, а перед відправкою на фронт проходили короткі курси, що тривали від трьох до десяти днів.

За даними ВВС, зараз найбільша кількість втрат припадає на добровольців у віці від 42 до 50 років – таких у списку загиблих уже 4 100 осіб, що становить 30% від загальної кількості жертв у цій категорії.

Журналісти зазначають, що ця зміна вказує на те, що Росія значною мірою вичерпала ресурс молодих і професійних військових, змушуючи мобілізувати старших чоловіків без бойової підготовки. Некрологи також свідчать, що багато хто підписував контракт добровільно, однак трапляються випадки примусу, особливо серед строковиків, ув'язнених та жителів Чечні. 

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Передісторія:

  • Американське видання The Wall Street Journal оприлюднило свою оцінку, згідно з якою, загальні втрати військових Росії й України з початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року могли перевищити мільйон осіб.
  • WSJ, посилаючись на конфіденційні дані знайомих з питанням своїх джерел, зроблених на початку року, зазначає, що "кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000, а поранених – 400 000.
  • Cекретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко вважає, що дані WSJ про українські втрати перебільшені. На думку Костенка, і число у 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

війнавтрати у війні
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