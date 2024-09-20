ВВС: Среди погибших российских военных все больше мужчин в возрасте 40+ лет

Анализ проведенный изданием BBC обнаружил, что с середины 2024 года образ среднестатистического погибшего российского солдата изменился: если в начале войны типичным погибшим был молодой контрактник, то сейчас чаще всего гибнут мужчины в возрасте от 40 лет, чаще всего без боевого опыта и спецподготовки.

Источник: ВВС

Детали: Издание, на основе анализа некрологов и общения с семьями погибших военных, выявило имена более 70 000 российских военных, погибших во время вторжения в Украину. Особое внимание привлекает то, как изменился среднестатистический портрет погибшего россиянина. Если в начале войны большинство потерь приходилось на молодых контрактников, то сейчас на фронте все чаще гибнут мужчины в возрасте от 40 лет.

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В 2022 году типичным погибшим российским военнослужащим был 21-летним контрактник, служивший в элитных подразделениях, таких как ВДВ или спецназовцы. Однако по состоянию на середину 2024 года среди погибших значительно возросла доля добровольцев старшего возраста. Многие из них не имели боевого опыта или специальной подготовки, а перед отправкой на фронт проходили короткие курсы, длившиеся от трех до десяти дней.

По данным ВВС, сейчас наибольшее количество потерь приходится на добровольцев в возрасте от 42 до 50 лет - таких в списке погибших уже 4 100 человек, что составляет 30% от общего количества жертв в этой категории.

Журналисты отмечают, что это изменение указывает на то, что Россия в значительной степени исчерпала ресурс молодых и профессиональных военных, вынуждая мобилизовать старших мужчин без боевой подготовки. Некрологи также свидетельствуют, что многие подписывали контракт добровольно, однако бывают случаи принуждения, особенно среди срочников, заключенных и жителей Чечни.

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