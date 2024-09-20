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Австралія планує передати Україні свої списані танки Abrams – ЗМІ

Євген КізіловП'ятниця, 20 вересня 2024, 21:04
Австралія планує передати Україні свої списані танки Abrams – ЗМІ
Танки Abrams M1A1. фото: Getty Images

Україна незабаром зможе використовувати списані австралійські бойові танки Abrams у війні проти Росії.

Джерело: The Sydney Morning Herald

Деталі: За інформацією видання, уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.

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Водночас міністр оборони Австралії Річард Марлз каже, що "існує ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України".

Джерела видання в австралійському уряді повідомили, що Марлз вивчає, як провести відвантаження танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США.

При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву.

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Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.

Колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони Австралії Майкл Шубрідж так прокоментував ситуацію: "Ці танки все ще в хорошій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше".

Раніше Україна звернулася до Австралії з офіційним проханням приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини і надати танки для захисту від російської агресії.

АвстраліяУкраїнатанки
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