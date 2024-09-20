Австралия планирует передать Украине свои списанные танки Abrams – СМИ

Украина вскоре сможет использовать списанные австралийские боевые танки Abrams в войне против России.

Источник: The Sydney Morning Herald

Детали: По информации издания, правительство Австралии вместе с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом отправки в Украину танков Abrams M1A1 американского производства.

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В то же время министр обороны Австралии Ричард Марлз говорит, что "существует целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины".

Источники издания в австралийском правительстве сообщили, что Марлз изучает, как провести отгрузку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции США.

При этом ранее Австралия исключала возможность предоставления этой техники Киеву.

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Сообщается, что в июле Австралия списала 59 танков Abrams M1A1, которые никогда не использовались в боях и теперь заменяются на более новые модели. Купленные за 550 миллионов долларов в 2004 году, эти боевые машины оснащены пушками и пулеметами.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Австралии Майкл Шубридж так прокомментировал ситуацию: "Эти танки все еще в хорошей форме. Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно скорее".

Ранее Украина обратилась к Австралии с официальной просьбой присоединиться к США, Великобритании, Польше и Германии и предоставить танки для защиты от российской агрессии.