Сікорський уточнив свої слова про "референдум щодо Криму": Це була гіпотетична дискусія

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив, що його слова про можливе повернення Криму Україні через референдум, які спричинили невдоволення в Києві, були частиною "гіпотетичної дискусії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РАР

Деталі: Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював".

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"З іншого боку, на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record (без публічного цитування. – Ред.), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – додав він.

Глава польського МЗС відповів на запитання про його заяви з конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Як писали українські ЗМІ, Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН з перспективою проведення референдуму про статус території у віддаленому майбутньому.

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Це викликало гостру реакцію з боку українських посадовців та зокрема Міністерства закордонних справ, де, не називаючи імені Сікорського, закликали не задовольняти "апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права".

Міжнародна спільнота й Польща зокрема не визнають протиправної анексії Криму, яку Росія здійснила у 2014 році. Європейський Союз запровадив проти російської економіки секторальні санкції, які неодноразово продовжував.

У червні Європейський суд з прав людини оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", визнавши державу-агресорку винною у систематичних порушеннях прав людини на окупованому півострові.