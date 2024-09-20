Сикорский уточнил свои слова о "референдуме по Крыму": Это была гипотетическая дискуссия
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пояснил, что его слова о возможном возвращении Крыма Украине через референдум, которые вызвали недовольство в Киеве, были частью "гипотетической дискуссии".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РАР
Детали: Сикорский отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, "в этом нет никаких сомнений, и я неоднократно это подчеркивал".
"С другой стороны, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме off the record (без публичного цитирования. – Ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения самого президента Зеленского, о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях", – добавил он.
Глава польского МИД ответил на вопрос о его заявлениях с конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
Как писали украинские СМИ, Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН с перспективой проведения референдума о статусе территории в отдаленном будущем.
Это вызвало острую реакцию со стороны украинских чиновников и в частности Министерства иностранных дел, где, не называя имени Сикорского, призвали не удовлетворять "аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".
Международное сообщество и Польша в частности не признают противоправной аннексии Крыма, которую Россия осуществила в 2014 году. Европейский Союз ввел против российской экономики секторальные санкции, которые неоднократно продлевал.
В июне Европейский суд по правам человека огласил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (по Крыму)", признав государство-агрессора виновным в систематических нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.