Генштаб: На фронті за добу відбулось 190 зіткнень, найбільше на Курахівському напрямку

Від початку доби 20 вересня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши 5 ракет, 54 авіаудари із застосуванням 67 КАБів, також задіяли 671 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони відбили два штурми противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

Дев’ятнадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів намагалися просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. Захисники України відбили 17 атак ворога, ще один бій триває поблизу Дружелюбівки.

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На Сіверському напрямку українські оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку окупанти здійснили шість штурмових дій в районах Часового Яру, Іванівського та Білої Гори. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки бомбардувальної авіації дев’ять разів атакували поблизу Дачного та Торецька. На околицях Щербинівки до цього часу триває бій.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 52 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка. 44 атаки відбито, ще вісім – триває дотепер.

На Времівському напрямку за підтримки авіації сьогодні агресор 12 разів штурмував передній край оборони в районах Вугледару, Пречистівки та Богоявленки. Досі тривають дві ворожі атаки.

На Оріхівському напрямку агресор шість разів намагався прорвати оборону українських захисників поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку три спроби ворога захопити позиції Сил оборони зазнали невдачі.