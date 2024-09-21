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Генштаб: На фронте за сутки произошло 190 столкновений, больше всего на Кураховском направлении

Анастасия ПроцСуббота, 21 сентября 2024, 00:11
Генштаб: На фронте за сутки произошло 190 столкновений, больше всего на Кураховском направлении
Иллюстративное фото: Getty Images

С начала суток 20 сентября на фронте произошло 190 боевых столкновений, больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара, применив 5 ракет, 54 авиаудара с применением 67 КАБов, также задействовали 671 дрон-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны отбили два штурма противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. 

Девятнадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз пытались продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. Защитники Украины отбили 17 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Дружелюбовки.

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На Северском направлении украинские защитники успешно отбили атаку противника вблизи Выемки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении оккупанты совершили шесть штурмовых действий в районах Часового Яра, Ивановского и Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз атаковали вблизи Дачного и Торецка. В окрестностях Щербиновки до сих пор продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. 

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 52 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отбиты, еще восемь – продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении при поддержке авиации сегодня агрессор 12 раз штурмовал передний край обороны в районах Угледара, Пречистовки и Богоявленки. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз пытался прорвать оборону украинских защитников вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки врага захватить позиции Сил обороны потерпели неудачу.

Генштаб
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