ЦАХАЛ ліквідував ватажка "Хезболли", який був у розшуку США

Внаслідок авіаудару по Бейруту був ліквідований один із командирів "Хезболли" Ібрагім Акіл і щонайменше ще 10 командирів терористичного угрупування.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ, Держдеп США

Деталі: ЦАХАЛ заявив, що Акіл та командири "Радвану" були одними з організаторів плану нападу на Галілею, згідно з яким "Хезболла" планувала захопити ізраїльські громади на півночі Ізраїлю, подібно до того, як це зробило угруповання ХАМАС 7 жовтня минулого року.

Реклама:

Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство одного з командирів "Хезболли" Акіла внаслідок авіаудару по Бейруту.

Терористичне угрупування "Хезболла" оприлюднило заяву, в якій підтвердило Акіла.

Також зазначається, що Акіл був убитий разом з щонайменше 10 іншими вищими командирами терористичного угрупування.

РЕКЛАМА:

За даними Держдепу США, Акіл був у розшуку з вересня 2019 року за його причетність у 1980-х роках до терористичного осередку "Хезболли" – "Ісламського джихаду".

Організація взяла на себе відповідальність за підриви посольства США в Бейруті у квітні 1983 року, в результаті якого загинули 63 людини, і казарми морської піхоти США в жовтні 1983 року, в результаті якого загинув 241 американський військовослужбовець.

У 1980-х роках Акіл керував захопленням американських і німецьких заручників у Лівані та утримував їх там.

За інформацію про Акіла США оголосили винагороду в розмірі до 7 мільйонів доларів.