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ЦАХАЛ ликвидировал главаря "Хезболлы", который был в розыске США

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 сентября 2024, 05:40
ЦАХАЛ ликвидировал главаря Хезболлы, который был в розыске США
фото: Госдеп США

В результате авиаудара по Бейруту был ликвидирован один из командиров "Хезболлы" Ибрагим Акил и по меньшей мере еще 10 командиров террористической группировки.

Источник: The Times of Israel, ЦАХАЛ, Госдеп США

Детали: ЦАХАЛ заявил, что Акил и командиры "Радвана" были одними из организаторов плана нападения на Галилею, согласно которому "Хезболла" планировала захватить израильские общины на севере Израиля, подобно тому, как это сделала группировка ХАМАС 7 октября прошлого года.

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Армия обороны Израиля подтвердила убийство одного из командиров "Хезболлы" Акила в результате авиаудара по Бейруту.

Террористическая группировка "Хезболла" обнародовала заявление, в котором подтвердила Акила.

Также отмечается, что Акил был убит вместе с по меньшей мере 10 другими высшими командирами террористической группировки.

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По данным Госдепа США, Акил был в розыске с сентября 2019 года за его причастность в 1980-х годах к террористической ячейке "Хезболлы" - "Исламскому джихаду".

Организация взяла на себя ответственность за подрывы посольства США в Бейруте в апреле 1983 года, в результате которого погибли 63 человека, и казармы морской пехоты США в октябре 1983 года, в результате которого погиб 241 американский военнослужащий.

В 1980-х годах Акил руководил захватом американских и немецких заложников в Ливане и удерживал их там.

За информацию об Акиле США объявили вознаграждение в размере до 7 миллионов долларов.

Израильтерроризмвойна
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