ISW: Хоч Росія готувалась, ЗСУ змогли скористатися ситуацією для наступу на Курщині
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові змогли скористатися ситуацією для наступу в Курській області, незважаючи на те, що Росія місяцями знала і готувалася до операції ЗСУ.
Джерело: ISW
Деталі: Як повідомляється, російська влада знала про загрозу майбутнього українського наступу в Курську область місяцями, але не вжила адекватних заходів для усунення такої загрози.
The Guardian, посилаючись на російські урядові та військові документи, захоплені українськими силами в Курській області, повідомила 20 вересня, що російські війська, дислоковані на Курщині, неодноразово попереджали російське військове командування про можливість українського наступу в Курську область, починаючи з кінця 2023 року.
Документи, з якими ознайомилося видання, але не змогло самостійно перевірити, свідчать, що місцеве військове командування неодноразово віддавало накази про проведення додаткових навчань для російських військовослужбовців, які проходять службу в Курській області, будівництво додаткових укріплень, підготовку окопів-приманок і військової техніки в рамках підготовки до майбутньої української операції.
В одному з документів зазначалося, що російські військові частини, дислоковані вздовж кордону, станом на червень 2024 року були укомплектовані в середньому лише на 60-70 відсотків від їхньої передбачуваної кінцевої чисельності і переважно були укомплектовані погано підготовленими резервістами.
Дослівно: "Схоже, що російська влада не доклала жодних суттєвих зусиль для підвищення готовності російських військових частин, які несуть службу в прикордонних районах Курської області, або будівництва додаткових фортифікаційних споруд уздовж міжнародного кордону до вторгнення, і російська влада, можливо, вирішила проігнорувати ці запити через прорахунки щодо здатності України просунутися вглиб Курської області".
Деталі: У звіті вказують, що ці документи підтверджують нещодавню оцінку ISW, що українські сили досягли оперативної несподіванки під час вторгнення в Курську область, незважаючи на те, що російська влада повідомляла про можливість вторгнення.
Дослівно: "Хоча російські війська, ймовірно, знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ, українські війська змогли використати невизначеність щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість.
За повідомленнями, українські війська також експериментували з інноваційними методами, що поєднують наземні дії і безпілотні системи, які ISW не буде детально висвітлювати для підтримання оперативної безпеки України".
"Українська операція в Курській області демонструє, що несподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де супротивник може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати оперативні наміри і можливості противника".
Ключові висновки ISW за 20 вересня:
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 20 вересня оголосила про створення двох нових кредитних механізмів для України на суму до 45 мільярдів та 35 мільярдів євро відповідно.
- Повідомляється, що російська влада знала про загрозу майбутнього українського вторгнення в Курську область у місяці, що передували серпню 2024 року, але не змогла вжити адекватних заходів для протидії такій загрозі.
- Це підтверджує нещодавню оцінку ISW, що українські сили досягли оперативної несподіванки під час вторгнення в Курську область, незважаючи на те, що російська влада, за повідомленнями, знала про можливість вторгнення.
- Російські посадовці намагалися використати зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для легітимізації російської окупації України та просування неправдивих наративів про нібито порушення прав людини в Україні.
- Російські війська просунулися поблизу Вовчанська, Кремінної, Торецька та Покровська, а українські війська нещодавно відновили втрачені позиції у Вовчанську та Сіверську.
- Російські державні ЗМІ все частіше наголошують на участі іноземних громадян у військових діях Росії в Україні, що, ймовірно, має на меті запевнити внутрішню аудиторію в тому, що Росія продовжує набирати достатню кількість військовослужбовців, і їй не потрібно буде оголошувати чергову хвилю мобілізації.