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ISW: Хотя Россия готовилась, ВСУ смогли воспользоваться ситуацией для наступления на Курщине

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 сентября 2024, 07:12
ISW: Хотя Россия готовилась, ВСУ смогли воспользоваться ситуацией для наступления на Курщине
карта ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные смогли воспользоваться ситуацией для наступления в Курской области, несмотря на то, что Россия месяцами знала и готовилась к операции ВСУ.

Источник: ISW

Детали: Как сообщается, российские власти знали об угрозе будущего украинского наступления в Курской области месяцами, но не приняли адекватных мер для устранения такой угрозы.

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The Guardian, ссылаясь на российские правительственные и военные документы, захваченные украинскими силами в Курской области, сообщила 20 сентября, что российские войска, дислоцированные на Курщине, неоднократно предупреждали российское военное командование о возможности украинского наступления в Курскую область, начиная с конца 2023 года.

Документы, с которыми ознакомилось издание, но не смогло самостоятельно проверить, свидетельствуют, что местное военное командование неоднократно отдавало приказы о проведении дополнительных учений для российских военнослужащих, проходящих службу в Курской области, строительстве дополнительных укреплений, подготовке окопов-приманок и военной техники в рамках подготовки к будущей украинской операции.

В одном из документов отмечалось, что российские воинские части, дислоцированные вдоль границы, по состоянию на июнь 2024 года были укомплектованы в среднем лишь на 60-70 процентов от их предполагаемой конечной численности и преимущественно были укомплектованы плохо подготовленными резервистами.

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Дословно: "Похоже, что российские власти не приложили никаких существенных усилий для повышения готовности российских воинских частей, несущих службу в приграничных районах Курской области, или строительства дополнительных фортификационных сооружений вдоль международной границы до вторжения, и российские власти, возможно, решили проигнорировать эти запросы из-за просчетов относительно способности Украины продвинуться вглубь Курской области".

Детали: В отчете указывают, что эти документы подтверждают недавнюю оценку ISW, что украинские силы достигли оперативной неожиданности во время вторжения в Курскую область, несмотря на то, что российские власти сообщали о возможности вторжения.

Дословно: "Хотя российские войска, вероятно, знали о различных точках вдоль границы, в которых Украина могла бы осуществить наступление, украинские войска смогли использовать неопределенность относительно их оперативных намерений и возможностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность.

По сообщениям, украинские войска также экспериментировали с инновационными методами, сочетающими наземные действия и беспилотные системы, которые ISW не будет подробно освещать для поддержания оперативной безопасности Украины".

"Украинская операция в Курской области демонстрирует, что неожиданность все еще возможна даже на частично прозрачном поле боя, где противник может наблюдать концентрацию сил, но не может достоверно распознать оперативные намерения и возможности противника".

Ключевые выводы ISW за 20 сентября:

  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 20 сентября объявила о создании двух новых кредитных механизмов для Украины на сумму до 45 миллиардов и 35 миллиардов евро соответственно.
  • Сообщается, что российские власти знали об угрозе будущего украинского вторжения в Курскую область в месяцы, предшествовавшие августу 2024 года, но не смогли принять адекватные меры для противодействия такой угрозе.
  • Это подтверждает недавнюю оценку ISW, что украинские силы достигли оперативной неожиданности во время вторжения в Курскую область, несмотря на то, что российские власти, по сообщениям, знали о возможности вторжения.
  • Российские чиновники пытались использовать встречу с Международным комитетом Красного Креста для легитимизации российской оккупации Украины и продвижения ложных нарративов о якобы нарушениях прав человека в Украине.
  • Российские войска продвинулись вблизи Волчанска, Кременной, Торецка и Покровска, а украинские войска недавно восстановили утраченные позиции в Волчанске и Северске.
  • Российские государственные СМИ все чаще отмечают участие иностранных граждан в военных действиях России в Украине, что, вероятно, имеет целью заверить внутреннюю аудиторию в том, что Россия продолжает набирать достаточное количество военнослужащих, и ей не нужно будет объявлять очередную волну мобилизации.

ISWКурская область Вооруженные силы
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