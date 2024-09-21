Гарріс хоче ще одні дебати з Трампом
Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що намагається домовитись про ще одні дебати зі своїм республіканським опонентом Дональдом Трампом.
Джерело: Гарріс під час виступу в місті Атланта, "Європейська правда"
Деталі: У своєму виступі Гарріс згадала про слова опонента на попередніх дебатах стосовно прав жінок на аборти. У цей момент хтось із зали, вочевидь, спитав віцепрезидентку про другі дебати.
"Я намагаюся організувати ще одні дебати. Побачимо", – відповіла вона.
Сам Трамп, як відомо, раніше відмовився від проведення другого туру дебатів із Гарріс, заявивши, що "він переміг", і звинувативши модераторів у несправедливому ставленні до себе.
Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу здобула Гарріс.
Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.