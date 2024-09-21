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Харрис хочет еще одни дебаты с Трампом

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 10:13
Харрис хочет еще одни дебаты с Трампом
КАМАЛА харрис, ФОТО: GETTY IMAGES

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что пытается договориться о еще одних дебатах со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом.

Источник: Харрис во время выступления в городе Атланта, "Европейская правда"

Детали: В своем выступлении Харрис вспомнила о словах оппонента на предыдущих дебатах относительно прав женщин на аборты. В этот момент кто-то из зала, очевидно, спросил вице-президента о вторых дебатах.

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"Я пытаюсь организовать еще одни дебаты. Посмотрим", – ответила она.

Сам Трамп, как известно, ранее отказался от проведения второго тура дебатов с Харрис, заявив, что "он победил", и обвинив модераторов в несправедливом отношении к себе.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу одержала Харрис.

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Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.

ТрампСШАвиборы
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