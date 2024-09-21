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План перемоги передбачає запрошення України в НАТО та гарантії поставок зброї – ЗМІ

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 12:06
План перемоги передбачає запрошення України в НАТО та гарантії поставок зброї – ЗМІ
ФОТО З САЙТУ NATO.INT

Так званий план перемоги, який президент Володимир Зеленський має представити Джо Байдену наступного тижня, передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Bloomberg, окрім запрошення до членства в НАТО та поставок зброї, "план перемоги" також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та "інші економічні та безпекові домовленості".

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Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.

Раніше Зеленський розкрив, що план складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Також глава держави сказав, що "план перемоги" розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.

мирвійна
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