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У німецькому Кельні сталася стрілянина: її пов'язують з вибухом на початку тижня

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 18:16
У німецькому Кельні сталася стрілянина: її пов'язують з вибухом на початку тижня
Кельн, ілюстративне фото з Wikipedia

У суботу в Кельні (Німеччина) сталася стрілянина в годинниковій крамниці, поліція розслідує її можливий зв'язок із нещодавньою серією вибухів у місті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: За попередніми даними, невдовзі після 04:00 ранку в суботу невідомий здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї по фасаду будівлі в кельнському районі Ніл, а потім втік. Ніхто в результаті не постраждав.

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Речник поліції Кельна повідомив, що перед будівлею знайшли гільзи.

Хоча нічого достеменно не відомо про передумови інциденту, прокурор і поліція вважають, що він пов'язаний з організованою злочинністю, а також із двома нещодавніми вибухами в центрі Кельна.

Наразі слідство вважає, що злочини можуть бути пов’язані з суперечками між конкуруючими злочинними угрупованнями – одна з них стосується зникнення приблизно 300 кілограмів канабісу.

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Керівник відділу кримінальних розслідувань Кельна Міхаель Ессер цього тижня заявив, що поліція міста "постає перед серйозними викликами в результаті безпрецедентних випадків насильства і серйозних злочинів, які ніколи раніше не траплялися".

Що передувало: На початку тижня у Кельні прогримів вибух на вході до ресторану та клубу Vanity Club, у результаті постраждала одна людина.

Німеччинавибух
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