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В немецком Кельне произошла стрельба: ее связывают со взрывом в начале недели

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 18:16
В немецком Кельне произошла стрельба: ее связывают со взрывом в начале недели
Кельн, иллюстративное фото из Wikipedia

В субботу в Кельне (Германия) произошла стрельба в часовом магазине, полиция расследует ее возможную связь с недавней серией взрывов в городе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: По предварительным данным, вскоре после 04:00 утра в субботу неизвестный произвел более 20 выстрелов из автоматического оружия по фасаду здания в кельнском районе Нил, а затем скрылся. Никто в результате не пострадал.

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Представитель полиции Кельна сообщил, что перед зданием нашли гильзы.

Хотя ничего точно не известно о предпосылках инцидента, прокурор и полиция считают, что он связан с организованной преступностью, а также с двумя недавними взрывами в центре Кельна.

Сейчас следствие считает, что преступления могут быть связаны со спорами между конкурирующими преступными группировками – одна из них касается исчезновения примерно 300 килограммов каннабиса.

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Руководитель отдела уголовных расследований Кельна Михаэль Эссер на этой неделе заявил, что полиция города "стоит перед серьезными вызовами в результате беспрецедентных случаев насилия и серьезных преступлений, которые никогда раньше не случались".

Что предшествовало: В начале недели в Кельне прогремел взрыв на входе в ресторан и клуб Vanity Club, в результате пострадал один человек.

Германиявзрыв
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