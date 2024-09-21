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Умєров: Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів

Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 23:00
Умєров: Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів
Рустем Умєров, фото Getty Images

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік.

Джерело: Умєров в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми навіть у цьому році пояснили ринку, що ми будемо закуповувати більш ніж мільйон дронів. Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити.

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На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти. В цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше".

Деталі: Умєров також заявив про розширення ракетної програми.

"Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – сказав він.  

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Передісторія:

Умєров Рустембезпілотники
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