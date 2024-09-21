Умєров: Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна здатна виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік.
Джерело: Умєров в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Ми навіть у цьому році пояснили ринку, що ми будемо закуповувати більш ніж мільйон дронів. Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити. Але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність – більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити.
На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти. В цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше".
Деталі: Умєров також заявив про розширення ракетної програми.
"Ми робимо все, щоб у нас ракетна програма була наближена до дронової програми, яка є в нашій країні", – сказав він.
Передісторія:
- 19 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна виготовить мільйон дронів у 2024 році.
- 20 березня 2024 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна за додаткової фінансової підтримки з боку західних урядів може виробляти 2 млн дронів на рік.
- 6 серпня Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.