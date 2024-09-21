Умеров: Украина может производить более чем несколько миллионов дронов

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина способна производить более чем несколько миллионов дронов в год.

Источник: Умеров в интервью, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы даже в этом году объяснили рынку, что мы будем закупать более чем миллион дронов. Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем произвести. Но несколько миллионов дронов мы можем произвести, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы находим у партнеров. То есть наша способность – более чем несколько миллионов дронов. И мы это способны сделать.

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На следующий год мы не дадим врагу нас обойти. В этом году мы будем производить уже в несколько раз больше".

Детали: Умеров также заявил о расширении ракетной программы.

"Мы делаем все, чтобы у нас ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране", – сказал он.

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