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Умеров: Украина может производить более чем несколько миллионов дронов

Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 23:00
Умеров: Украина может производить более чем несколько миллионов дронов
Рустем Умеров, фото Getty Images

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина способна производить более чем несколько миллионов дронов в год.

Источник: Умеров в интервью, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы даже в этом году объяснили рынку, что мы будем закупать более чем миллион дронов. Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем произвести. Но несколько миллионов дронов мы можем произвести, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы находим у партнеров. То есть наша способность – более чем несколько миллионов дронов. И мы это способны сделать.

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На следующий год мы не дадим врагу нас обойти. В этом году мы будем производить уже в несколько раз больше".

Детали: Умеров также заявил о расширении ракетной программы.

"Мы делаем все, чтобы у нас ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране", – сказал он. 

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Предыстория:

  • 19 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина изготовит миллион дронов в 2024 году.
  • 20 марта 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина при дополнительной финансовой поддержке со стороны западных правительств может производить 2 млн дронов в год.
  • 6 августа Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

Умеров Рустембеспилотники
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