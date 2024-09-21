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На Покровському напрямку за день знешкоджено 460 окупантів – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 21 вересня 2024, 23:49
На Покровському напрямку за день знешкоджено 460 окупантів – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках росіяни здійснили в суботу по 20 і більше атак, при цьому на Покровському напрямку було знешкоджено 460 окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Загалом від початку доби відбулося 125 бойових зіткнень. Більше 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

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Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари, 63 авіаудари, скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 3400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Водночас армійська авіація ворога завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

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На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку захисники відбили штурм окупаційних військ у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував українські позиції поблизу Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боїв. Росіяни також за підтримки авіації штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сім атак агресора відбито, чотири ще не завершилися.

На Покровському напрямку, від початку доби, противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, Красного Яру, Воздвиженки, Михайлівки та Маринівки. Захисники відбили 24 штурми. Біля Селідового ще триває бій.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 460 окупантів, з них 188 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 11 автомобілів. Танк, одну ББМ, сім артилерійських систем та дев’ять автомобілів було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 20 спроб прорвати українську оборону поблизу Желанного Другого, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Гірника. Тринадцять боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 100 осіб. Також знищено чотири бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував українські підрозділи біля Вугледару, Катеринівки та Водяного. Ще триває одна атака окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

Генштабвійна
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