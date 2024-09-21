На Покровском направлении за день обезврежено 460 оккупантов – Генштаб

На Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях россияне совершили в субботу по 20 и более атак, при этом на Покровском направлении было обезврежено 460 оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Всего с начала суток произошло 125 боевых столкновений. Более 50% от общего количества боев произошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, 63 авиаудара, сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 650 дронов-камикадзе и осуществили почти 3400 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска. В то же время армейская авиация врага нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой. Украинские защитники остановили пять вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.

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На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении защитники отбили штурм оккупационных войск в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал украинские позиции вблизи Калиновки, Майского, Андреевки и Белой горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 11 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Семь атак агрессора отбиты, четыре еще не завершились.

На Покровском направлении, с начала суток, противник 25 раз атаковал в районах Новоторецка, Селидово, Новогродовки, Красного Яра, Воздвиженки, Михайловки и Мариновки. Защитники отбили 24 штурма. Возле Селидово еще продолжается бой.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 460 оккупантов, из них 188 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Танк, одна ББМ, семь артиллерийских систем и девять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг осуществил 20 попыток прорвать украинскую оборону вблизи Желанного Второго, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Горняка. Тринадцать боестолкновений завершены, еще семь – до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 100 человек. Также уничтожено четыре боевые бронированные машины.

На Времовском направлении противник пять раз атаковал украинские подразделения возле Угледара, Катериновки и Водяного. Еще продолжается одна атака оккупантов.

На Ореховском направлении войска захватчиков четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.