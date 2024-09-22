ISW: У Росії арештували командира штурмового загону, який воював в Україні

Російська влада заарештувала командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимира Новікова, також відомого під псевдонімом "Бєлий". Є кілька версій причини арешту: перша, що Новіков спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики військовослужбовцям, друга, що командування не схвалило його розробку - систему протидії безпілотникам, а третя - це загибель російських операторів дронів на штурмі на Покровському напрямку.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російська акторка Яна Попловська, численні російські військові блогери (в тому числі прихильники заарештованого колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна) та російське неонаціоналістичне видання "Царьград" ще 13 вересня повідомили, що російська влада заарештувала командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус Донецької народної республіки (ДНР) Володимира Новікова, також відомого під псевдонімом "Бєлий". "Попловська опублікувала звернення до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт, зазначивши, що Новіков відіграв ключову роль у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки, має три державні ордени за мужність і отримав багато листів від своїх підлеглих з вимогою звільнити його.

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Деякі з підлеглих Новікова та кілька військових блогерів також зазначили, що приєдналися до загону виключно через те, що він надихнув їх.

Попловська і російський військовий блогер, який стверджує, що працював разом з Новіковим, кажуть, що Новіков був заарештований після того, як він спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики військовослужбовцям. Попловська заявила, що чеченці подали неправдиву скаргу на Новікова для помсти.

Пов'язаний з Новіковим військовий блогер припустив, що російське військове командування могло не схвалити зусилля Новікова з навчання російських військовослужбовців і засуджених "Шторму-Z" нейтралізації загроз українських безпілотників, оскільки військове командування прагне просунути свої власні кар'єрні амбіції. Блогер додав, що він і Новіков незалежно розробили систему протидії безпілотникам під назвою "захоплення малого неба" з метою підготовки російських фахівців з протидії безпілотникам, і що ця ініціатива суперечить штабному протоколу.

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Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Новікова, а Бєлоусов досі не відповів на жодні звернення.

"Царьград", зокрема, пов'язав арешт Новікова з нещодавньою смертю відомих російських блогерів та операторів безпілотників 87-го окремого стрілецького полку 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади (51-а АК) Дмитра Лисаковського (більш відомого під псевдонімом "Гудвіл") та підполковника Сергія Грицая (також відомого як "Ернест"), ймовірно, в ніч на 12 вересня.

Лисаковський і Грицай були раптово залучені до прямої штурмової операції 11 вересня разом з щонайменше 12 іншими фахівцями з повітряної розвідки дальнього радіусу дії, в результаті чого на Покровському напрямку загинули 14 осіб.

"Царьград" припустив, що ці смерті та арешт Новікова можуть бути пов'язані, оскільки і Лисаковський, і Грицай також висловлювали занепокоєння щодо вживання наркотиків у бою.

Ці два випадки, однак, можуть бути пов'язані з тим, що російське військове командування дедалі більше відчайдушно намагається залучити більшу кількість піхоти, щоб утримати ініціативу на напрямках Покровська і Донецька. Російські джерела зазначають, що штурм відбувся невдовзі після того, як російське військове командування розформувало загін безпілотників Лисаковського і Грицая.

Російський блогер і колишній інструктор "Шторм-Z" стверджує, що російське військове командування все частіше почало використовувати військовослужбовців 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади, особливо нішеві спеціалізовані підрозділи, в штурмових діях, і що керівництво 51-ї ОМСБр керується гаслом: "Нам не потрібні розумні люди, ми й так самі розумні. Нам потрібні штурми [і] м'ясо"

Дослівно: "Раніше ISW спостерігав, як російське вище військове командування звільняло і ув'язнювало деяких популярних і ефективних військових командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій і постійних проблем, пов'язаних з російською війною в Україні.

Російське військове керівництво та уряд продовжують скорочувати клас частково незалежних російських військових новаторів, фахівців та командирів для централізації сил, підтримки темпів наступу в Донецькій області та компенсації кадрового дефіциту".

Ключові висновки ISW за 21 вересня: