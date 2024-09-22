ISW: В России арестовали командира штурмового отряда, который воевал в Украине

Российские власти арестовали командира штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады Владимира Новикова, также известного под псевдонимом "Белый". Есть несколько версий причины ареста: первая, что Новиков попытался остановить чеченцев, которые поставляли наркотики военнослужащим, вторая, что командование не одобрило его разработку - систему противодействия беспилотникам, а третья - это гибель российских операторов дронов на штурме на Покровском направлении.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российская актриса Яна Попловская, многочисленные российские военные блогеры (в том числе сторонники арестованного бывшего российского офицера Игоря Гиркина) и российское неонационалистическое издание "Царьград" еще 13 сентября сообщили, что российские власти арестовали командира штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Новикова, также известного под псевдонимом "Белый". "Попловская опубликовала обращение к министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой вернуть Новикова на фронт, отметив, что Новиков сыграл ключевую роль в захвате россиянами Авдеевки и Красногоровки, имеет три государственных ордена за мужество и получил много писем от своих подчиненных с требованием освободить его.

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Некоторые из подчиненных Новикова и несколько военных блогеров также отметили, что присоединились к отряду исключительно из-за того, что он вдохновил их.

Попловская и российский военный блогер, который утверждает, что работал вместе с Новиковым, говорят, что Новиков был арестован после того, как он попытался остановить чеченцев, которые поставляли наркотики военнослужащим. Попловская заявила, что чеченцы подали ложную жалобу на Новикова для мести.

Связанный с Новиковым военный блогер предположил, что российское военное командование могло не одобрить усилия Новикова по обучению российских военнослужащих и осужденных "Шторма-Z" нейтрализации угроз украинских беспилотников, поскольку военное командование стремится продвинуть свои собственные карьерные амбиции. Блогер добавил, что он и Новиков независимо разработали систему противодействия беспилотникам под названием "захват малого неба" с целью подготовки российских специалистов по противодействию беспилотникам, и что эта инициатива противоречит штабному протоколу.

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Российские официальные лица публично не признали арест Новикова, а Белоусов до сих пор не ответил ни на какие обращения.

"Царьград", в частности, связал арест Новикова с недавней смертью известных российских блогеров и операторов беспилотников 87-го отдельного стрелкового полка 1-й „Славянской" мотострелковой бригады (51-я АК) Дмитрия Лысаковского (более известного под псевдонимом „Гудвил") и подполковника Сергея Грицая (также известного как „Эрнест"), вероятно, в ночь на 12 сентября.

Лысаковский и Грицай были внезапно привлечены к прямой штурмовой операции 11 сентября вместе с по меньшей мере 12 другими специалистами по воздушной разведке дальнего радиуса действия, в результате чего на Покровском направлении погибли 14 человек.

"Царьград" предположил, что эти смерти и арест Новикова могут быть связаны, поскольку и Лысаковский, и Грицай также выражали обеспокоенность относительно употребления наркотиков в бою.

Эти два случая, однако, могут быть связаны с тем, что российское военное командование все более отчаянно пытается привлечь большее количество пехоты, чтобы удержать инициативу на направлениях Покровска и Донецка. Российские источники отмечают, что штурм состоялся вскоре после того, как российское военное командование расформировало отряд беспилотников Лысаковского и Грицая.

Российский блогер и бывший инструктор "Шторм-Z" утверждает, что российское военное командование все чаще стало использовать военнослужащих 1-й "Славянской" мотострелковой бригады, особенно нишевые специализированные подразделения, в штурмовых действиях, и что руководство 51-й ОМСБр руководствуется лозунгом: "Нам не нужны умные люди, мы и так сами умные. Нам нужны штурмы [и] мясо"

Дословно: "Ранее ISW наблюдал, как российское высшее военное командование увольняло и заключало в тюрьму некоторых популярных и эффективных военных командиров, которые выражали обеспокоенность по поводу темпов российских операций и постоянных проблем, связанных с российской войной в Украине.

Российское военное руководство и правительство продолжают сокращать класс частично независимых российских военных новаторов, специалистов и командиров для централизации сил, поддержания темпов наступления в Донецкой области и компенсации кадрового дефицита".

Ключевые выводы ISW за 21 сентября: