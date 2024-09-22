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Литва може передати Україні пожежні машини, які призначалися для Зімбабве

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 09:22
Литва може передати Україні пожежні машини, які призначалися для Зімбабве
getty images

Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

Джерело: BNS, "Європейська правда"

Деталі: "Так, проводиться досудове розслідування, і прокурор прийняв рішення, якщо я не помиляюся, що 17 машин, які повинні були відправитися в Зімбабве, повинні бути конфісковані і вирішується питання про їх можливу передачу Україні", – сказала генеральний прокурор Ніда Грюнскене.

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Минулого тижня державний новинний портал Південної Африки The Herald опублікував заклик до Литви передати 17 автомобілів, придбаних Зімбабве в Білорусі минулого року.

За словами генерального прокурора Зімбабве, автомобілі були затримані в Клайпедському морському порту в березні минулого року.

"Є рішення прокурора, в якому ми повідомляємо прокуратуру Зімбабве, що ці 17 автомобілів конфісковані, оскільки компанія, яка виготовила ці автомобілі, підпадає під санкції, і сама Зімбабве також підпадає під санкції", – сказала Грюнскене.

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За її словами, про це рішення африканська держава також була поінформована дипломатичними каналами.

"Ми чекаємо, чи скористаються вони правом на апеляцію", – сказала генпрокурор.

Зазначається, що генеральний прокурор Зімбабве приїжджав до Литви цього року, щоб повернути автомобілі.

Як відомо, сусідка Литви Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш (нині – глава МЗС) в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.

Литвадопомога Україні
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