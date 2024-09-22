Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.

Источник: BNS, "Европейская правда"

Детали: "Да, проводится досудебное расследование, и прокурор принял решение, если я не ошибаюсь, что 17 машин, которые должны были отправиться в Зимбабве, должны быть конфискованы и решается вопрос об их возможной передаче Украине", – сказала генеральный прокурор Нида Грюнскене.

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На прошлой неделе государственный новостной портал Южной Африки The Herald опубликовал призыв к Литве передать 17 автомобилей, приобретенных Зимбабве в Беларуси в прошлом году.

По словам генерального прокурора Зимбабве, автомобили были задержаны в Клайпедском морском порту в марте прошлого года.

"Есть решение прокурора, в котором мы уведомляем прокуратуру Зимбабве, что эти 17 автомобилей конфискованы, поскольку компания, которая изготовила эти автомобили, подпадает под санкции, и сама Зимбабве также подпадает под санкции", – сказала Грюнскене.

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По ее словам, об этом решении африканское государство также было проинформировано по дипломатическим каналам.

"Мы ждем, воспользуются ли они правом на апелляцию", – сказала генпрокурор.

Отмечается, что генеральный прокурор Зимбабве приезжал в Литву в этом году, чтобы вернуть автомобили.

Как известно, соседка Литвы Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (ныне – глава МИД) в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.