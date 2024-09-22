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У Польщі в ДТП автобуса з молодими футболістами є загиблі

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 10:19
У Польщі в ДТП автобуса з молодими футболістами є загиблі
фото: pap

Двоє загиблих і 17 поранених внаслідок аварії, що сталася на національній дорозі 74 в Лехуві Сьвєнтокшиського воєводства Польщі.

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Аварія сталася в селі Лехув Кельцеського повіту на національній дорозі № 74. Як повідомила Малгожата Перковська-Кіпас з Кельцеської міської комендатури поліції, за попередніми даними, 65-річний водій мікроавтобуса, який їхав у напрямку Опатува, з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого транспортний засіб перекинувся на правий бік.

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В автобусі також перебували молоді футболісти з Озарова у віці від 16 до 18 років та їхній тренер.

65-річний водій автобуса загинув на місці. Вісімнадцять осіб отримали поранення. 14 з них були доставлені до лікарень у Кельце, Опатові та Сташуві. Чотири людини не потребували госпіталізації.

Перковська-Кіпас повідомила, що 43-річний тренер юних футболістів помер у лікарні через кілька годин.

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На місці події приземлилися три вертольоти Повітряно-рятувальної служби.

Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей до 21:30 повідомила про ліквідацію перешкод на місці аварії.

За словами трьох хлопців у віці 17-18 років, схоже, що водій втратив свідомість і в'їхав прямо в дерево. Якби не тренер, який схопив кермо і повернув його, вони б врізалися в дерево по центру і, за словами хлопців, всі вони, ймовірно, загинули б.

ПольщаДТПфутбол
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