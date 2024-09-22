В Польше в ДТП автобуса с молодыми футболистами есть погибшие

Двое погибших и 17 раненых – последствия аварии, произошедшей на национальной дороге 74 в Лехуве Севентокшиского воеводства Польши.

Источник: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Авария произошла в селе Лехув Кельцеского повета на национальной дороге № 74. Как сообщила Малгожата Перковская-Кипас из Кельцеской городской комендатуры полиции, по предварительным данным, 65-летний водитель микроавтобуса, который ехал в направлении Опатува, по неизвестным причинам выехал со своей полосы, врезался в дерево, после чего транспортное средство перевернулось на правый бок.

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В автобусе также находились молодые футболисты из Озарова в возрасте от 16 до 18 лет и их тренер.

65-летний водитель автобуса погиб на месте. Восемнадцать человек получили ранения. 14 из них были доставлены в больницы в Кельце, Опатове и Сташуве. Четыре человека не нуждались в госпитализации.

Перковская-Кипас сообщила, что 43-летний тренер юных футболистов скончался в больнице через несколько часов.

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На месте происшествия приземлились три вертолета Воздушно-спасательной службы.

Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей к 21:30 сообщила о ликвидации препятствий на месте аварии.

По словам трех парней в возрасте 17-18 лет, похоже, что водитель потерял сознание и въехал прямо в дерево. Если бы не тренер, который схватил руль и повернул его, они бы врезались в дерево по центру и, по словам ребят, все они, вероятно, погибли бы.