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США та кілька країн застерегли РФ від залякувань ядерною зброєю

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 11:18
США та кілька країн застерегли РФ від залякувань ядерною зброєю
Фото: Getty Images

Держави Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (США, Австралія, Індія, Японія) заявили про неприйнятність застосування або погроз застосування ядерної зброї Росією.

Джерело: заява лідерів чотирьох держав, опублікована на сайті Білого дому, "Європейська правда"

Деталі: Держави нагадали, що виступають за дотримання міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН, включаючи територіальну цілісність, суверенітет усіх держав та мирне вирішення спорів.

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"Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість війною, що триває в Україні, включаючи жахливі і трагічні гуманітарні наслідки. Кожен з нас відвідав Україну з початку війни і бачив це на власні очі; ми підтверджуємо необхідність всеосяжного, справедливого і тривалого миру згідно з міжнародним правом, відповідно до цілей і принципів Статуту ООН, включаючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності", – йдеться у заяві.

Лідери відзначили негативний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн.

"У контексті цієї війни ми поділяємо думку про неприйнятність застосування або загрози застосування ядерної зброї.

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Ми підкреслюємо важливість дотримання міжнародного права і, відповідно до Статуту ООН, повторюємо, що всі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави", наголосили лідери держав Чотиристороннього діалогу з питань безпеки.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив напередодні, що за даними української розвідки, напередодні цієї зими Росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив попередження Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

СШАядерна зброя
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