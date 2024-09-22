До 27° і без опадів: у понеділок в Україні очікується літня погода

У понеділок 23 вересня в Україні опадів не очікується, лише в Криму місцями невеликий дощ, температура вдень сягатиме 27°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 23 вересня, meteo.gov.ua

Деталі: У понеділок в Україні невелика хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ.

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Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.