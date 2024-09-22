До 27° и без осадков: в понедельник в Украине ожидается летняя погода

В понедельник 23 сентября в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму местами небольшой дождь, температура днем будет достигать 27°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 23 сентября, meteo.gov.ua

Детали: В понедельник в Украине небольшая облачность. Без осадков, только в Крыму местами небольшой дождь.

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Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей 11-16°; днем 20-25°, в центральных, южных и восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

На Киевщине небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°.