До 27° и без осадков: в понедельник в Украине ожидается летняя погода
Воскресенье, 22 сентября 2024, 16:18
В понедельник 23 сентября в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму местами небольшой дождь, температура днем будет достигать 27°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В понедельник в Украине небольшая облачность. Без осадков, только в Крыму местами небольшой дождь.
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Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на побережье морей 11-16°; днем 20-25°, в центральных, южных и восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.
На Киевщине небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
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Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°.