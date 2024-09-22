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Глава МЗС Британії про дозвіл бити Storm Shadow по РФ: Критичний час для нервів і мужності

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 17:56
Глава МЗС Британії про дозвіл бити Storm Shadow по РФ: Критичний час для нервів і мужності
Девід Леммі, фото Getty Images

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що настав критичний час для "нервів і мужності", згадавши про делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів углиб території РФ. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Виступаючи на паралельному заході на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що труднощі і виклики війни в Україні стануть "глибшими і жорсткішими", особливо в "кінці 2025 – 2026 роках" і далі.

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"Отже, це критичний час для нервів, мужності, терпіння і стійкості від імені союзників, які стоять на боці України", – сказав він у коментарях, які, схоже, були спрямовані на нерішучий Білий дім, стурбований ризиками, пов'язаними з дозволом на використання ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Леммі підкреслив, що Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може бути необхідним" для допомоги Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка перебуває під гострим тиском на сході країни.

"Як міністр закордонних справ, я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну", – сказав Леммі, очевидно, маючи на увазі ракети Storm Shadow.

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"Але між членами Альянсу в режимі реального часу ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну на шляху до зими", – додав він.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вважає, що західні партнери не дають Україні дозволу на застосування їхньої далекобійної зброї по території Росії, оскільки бояться ескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше підтримав дозвіл на далекобійні удари України, скептично оцінивши встановлені Владіміром Путіним "червоні лінії".

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Читайте також: Недалекобійне рішення Байдена: чому Захід зволікає з розблокуванням ударів по Росії.

Велика Британіядопомога УкраїніСША
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