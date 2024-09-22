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На Київщині чоловік стріляв з автомата в магазині: двоє поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 18:14
На Київщині чоловік стріляв з автомата в магазині: двоє поранених
чоловік заходить до магазину зі зброєю, скріншот відео Нацполіції

В Обухівському районі на Київщині чоловік відкрив стрілянину з автомата в магазині, поранив двох людей.

Джерело: Нацполіція

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Дослівно: "22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу та втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стрільця. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку".

Деталі: Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Київська областьполіція
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