Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

На Киевщине мужчина стрелял из автомата в магазине: двое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 18:14
На Киевщине мужчина стрелял из автомата в магазине: двое раненых
мужчина заходит в магазин с оружием, скриншот видео Нацполиции

В Обуховском районе Киевской области мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине, ранил двух человек.

Источник: Нацполиция

Реклама:

Дословно: "22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения и скрылся.

Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке".

Детали: Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

РЕКЛАМА:

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Киевская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

обновлено, фотоРоссияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Киевская область
В Киевской области работает ПВО
На Киевщине работает ПВО по российскому беспилотнику
Киевскую область атаковали беспилотники, второй раз за ночь работала ПВО
Последние новости
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
20:05
Германия: Ультраправые не получили должность спикера в Тюрингии, где победили на выборах
19:56
фото, видеоВ Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов
Все новости...
Реклама:
Реклама: