На Киевщине мужчина стрелял из автомата в магазине: двое раненых

мужчина заходит в магазин с оружием, скриншот видео Нацполиции

В Обуховском районе Киевской области мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине, ранил двух человек.

Источник: Нацполиция

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Дословно: "22 сентября около двух часов дня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в магазин на Обуховщине и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения и скрылся.

Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке".

Детали: Раненым медики оказали помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до семи лет.