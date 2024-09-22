У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла

У Тернополі в неділю ввечері стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці залишилися без світла.

Джерело: тернопільське видання "20 хвилин", ДСНС Тернопільської області

Деталі: Як повідомляє "20 хвилин", у Тернополі чули гучний звук, схожий на вибух, читачі повідомили про зникнення електроенергії.

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За попередньою інформацією ДСНС, виникла проблема із трансформатором на Лукʼяновича.

Дослівно ДСНС: "О 21:01 надійшло повідомлення про вибух по вул. Лук'яновича, 8… По прибутті встановлено, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Відбувається горіння частини трансформатора. Внаслідок даної події без світла вулиці Чорновола та Франка".

Деталі: На Лук'яновича сталося пошкодження на підстанції, через це відбувся вибух, повідомили "20 хвилин" у довідковій службі міськради. На місце виїжджали поліція та рятувальники.

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Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив виданню, що поліцейські провели огляд місця події і з'ясували, що постраждалих немає.