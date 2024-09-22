В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы без света

В Тернополе в воскресенье вечером произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы остались без света.

Источник: тернопольское издание "20 минут", ГСЧС Тернопольской области

Детали: Как сообщает "20 минут", в Тернополе слышали громкий звук, похожий на взрыв, читатели сообщили об исчезновении электроэнергии.

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По предварительной информации ГСЧС, возникла проблема с трансформатором на Лукьяновича.

Дословно ГСЧС: "В 21:01 поступило сообщение о взрыве по ул. Лукьяновича, 8... По прибытии установлено, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Происходит горение части трансформатора. Вследствие данного происшествия без света улицы Черновола и Франко".

Детали: На Лукьяновича произошло повреждение на подстанции, из-за этого произошел взрыв, сообщили "20 минут" в справочной службе горсовета. На место выезжали полиция и спасатели.

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Представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета сообщил изданию, что полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что пострадавших нет.