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Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 23:04
Зеленський заявив, що план соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський назвав так званий план завершення війни в Україні, представлений кандидатом у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венсом, жахливою ідеєю, що може призвести до глобального протистояння.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському виданню The New Yorker

Деталі: Президент назвав Венса "занадто радикальним", а його ідеї – жахливою ідеєю.

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Пряма мова: "Його меседж, здається, полягає в тому, що Україна повинна принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну і про те, хто її заплатить. Ідея про те, що світ повинен закінчити цю війну за рахунок України, є неприйнятною.

Але я не вважаю цю його концепцію планом, в жодному формальному сенсі. Це була б жахлива ідея, якби людина дійсно збиралася її реалізувати, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій.

Але це, безумовно, ніколи не станеться. Такий сценарій не мав би жодного підґрунтя в міжнародних нормах, в статуті ООН, в правосудді. І це також не обов'язково закінчить війну. Це просто гасла".

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Деталі: Зеленський зазначив, що ініціатива Венса – це "небезпечні сигнали" для України.

"Треба сказати, що з (Дональдом) Трампом такого не було. Ми з ним розмовляли по телефону, і його меседж був настільки позитивним, наскільки це можливо, з моєї точки зору. "Я розумію", "Я надам підтримку" і так далі", - додав президент.

Пряма мова: "[Венс та інші, хто поділяє його погляди] повинні чітко розуміти, що в той момент, коли вони починають торгувати на нашій території, вони починають закладати інтереси Америки в інших місцях: на Близькому Сході, наприклад, а також на Тайвані і у відносинах США з Китаєм.

Хто б з президентів чи віцепрезидентів не піднімав цю перспективу – що закінчення війни залежить від закріплення статус-кво, коли Україна просто віддасть свої землі – має нести відповідальність за потенційне розв'язування глобальної війни. Тому що така людина буде мати на увазі, що така поведінка є прийнятною.

Я не сприймаю слова Венса серйозно, тому що, якщо це був план, то Америка прямує до глобального конфлікту. У нього будуть втягнуті Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай, а також багато африканських країн. Такий підхід транслював би світові наступне неявне правило: я прийшов, я завоював, тепер це моє".

Передісторія:

  • 13 вересня кандидат у віцепрезиденти США, напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс виклав потенційний план завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО. 
  • Під час зустрічі YES радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван розгромив "мирний план" Джей Ді Венса.
  • Колишній держсекретар США в адміністрації Трампа Майк Помпео вважає, що пропозиції, озвучені Джей Ді Венсом, суперечать інтересам Сполучених Штатів.

ЗеленськийТрампвійна
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