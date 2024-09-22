Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту

Президент Владимир Зеленский назвал так называемый план завершения войны в Украине, представленный кандидатом в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнсом, ужасной идеей, которая может привести к глобальному противостоянию.

Источник: Зеленский в интервью американскому изданию The New Yorker

Детали: Президент назвал Вэнса "слишком радикальным", а его идеи – ужасной идеей.

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Прямая речь: "Его месседж, кажется, заключается в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее заплатит. Идея о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлема.

Но я не считаю эту его концепцию планом, ни в каком формальном смысле. Это была бы ужасная идея, если бы человек действительно собирался его реализовать, заставить Украину взять на себя расходы по прекращению войны, отказавшись от своих территорий.

Но это, безусловно, никогда не произойдет. Такой сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, в уставе ООН, в правосудии. И это тоже не обязательно закончит войну. Это просто лозунги".

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Детали: Зеленский отметил, что инициатива Вэнса – это "опасные сигналы" для Украины.

"Надо сказать, что с (Дональдом) Трампом такого не было. Мы с ним разговаривали по телефону, и его месседж был настолько положительным, насколько это возможно, с моей точки зрения. "Я понимаю", "Я окажу поддержку" и так далее ", – добавил президент.

Прямая речь: "[Вэнс и другие, кто разделяет его взгляды] должны четко понимать, что в тот момент, когда они начинают торговать на нашей территории, они начинают закладывать интересы Америки в других местах: на Ближнем Востоке, например, а также на Тайване и в отношениях США с Китаем.

Кто бы из президентов или вице-президентов не поднимал эту перспективу – что окончание войны зависит от закрепления статус-кво, когда Украина просто отдаст свои земли – должна нести ответственность за потенциальное развязывание глобальной войны. Потому что такой человек будет иметь в виду, что такое поведение приемлемо.

Я не воспринимаю слова Вэнса серьезно, потому что если это был план, то Америка направляется к глобальному конфликту. В него будут вовлечены Израиль, Ливан, Иран, Тайвань, Китай, а также многие африканские страны. Такой подход транслировал бы миру следующее неявное правило: я пришел, я завоевал, теперь это мое".

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