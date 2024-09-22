Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб

На фронті в неділю відбулося 121 боєзіткнення, найбільш інтенсивно противник атакує на Покровському напрямку, водночас на Курську область росіяни скинули 27 керованих авіабомб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав один ракетний (2 ракети), 52 авіаційних удари (зокрема, задіяв 71 КАБ) та 625 ударів дронами-камікадзе, здійснив більше 3900 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. За наявною інформацією, за неділю противник на даному напрямку втратив понад 40 військовослужбовців вбитими та пораненими. Захисники знищили протитанковий засіб противника, дві одиниці автомобільної техніки та 37 БпЛА, також було пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та автомобіль окупанта.

Чотирнадцять разів ворог атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. На цей час тривають чотири боєзіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

П’ять атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. Сім штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви.

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На Сіверському напрямку українські війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій у цій локації триває.

На Краматорському напрямку завершились невдачею сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків. Досі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти за неділю шість разів штурмували у районах Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна та штурмова авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях – ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Неліпівки і Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 27 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки та Новоторецька. Триває боєзіткнення поблизу Миролюбівки.

За попередніми підрахунками, в неділю українські воїни ліквідували 145 та поранили 163 окупанта. Знищено РСЗВ БМ-21 "Град", шість артилерійських систем, танк, БМП, два протитанкових засоби, п’ять автомобілів та три мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Війська РФ намагалися просунутися в районах населених пунктів Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбито одну атаку ворожих підрозділів, точаться три бої в районі Вугледару.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населеного пункту Роботине. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм зазнав невдачі.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБ.