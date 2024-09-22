Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб

На фронте в воскресенье произошло 121 боестолкновение, наиболее интенсивно противник атакует на Покровском направлении, в то же время на Курскую область россияне сбросили 27 управляемых авиабомб.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес один ракетный (2 ракеты), 52 авиационных удара (в частности, задействовал 71 УАБ) и 625 ударов дронами-камикадзе, осуществил более 3900 обстрелов позиций украинских войск.

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На Харьковском направлении российские террористы четырежды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в Волчанске. Возле последнего продолжается еще один бой. По имеющейся информации, за воскресенье противник по данному направлению потерял более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Защитники уничтожили противотанковое средство противника, две единицы автомобильной техники и 37 БпЛА, также были повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль оккупанта.

Четырнадцать раз враг атаковал украинские укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

Пять атак врага сейчас отбивают украинские воины вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении. Семь штурмовых действий врага в течение дня были остановлены недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы.

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На Северском направлении украинские войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще одно сражение в этой локации продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клещиевки, Григорьевки и Ступочков. До сих пор длится два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за воскресенье шесть раз штурмовали в районах Дачного, Торецкого, Щербиновки и Нелиповки. Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников в Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецкая. Продолжается боестолкновение вблизи Миролюбовки.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артиллерийских систем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 11 боевых столкновений. Войска РФ пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времевском направлении отражена одна атака вражеских подразделений, ведутся три боя в районе Угледара.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от населенного пункта Роботино. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 УАБ.