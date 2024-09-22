Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься вчетверте поспіль на цю посаду в 2028 році, якщо програє на виборах 5 листопада.

Джерело: Трамп в інтерв'ю програмі "Повна міра", показаному в неділю, пише Reuters

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи бачить він себе знову кандидатом у президенти через чотири роки, якщо йому не вдасться перемогти на цих виборах, 78-річний експрезидент сказав: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".

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"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.

Довідково: Трамп був 45-м президентом США з 2017 по 2021 рік. Балотувався на виборах 2020 року, але програв Джо Байдену.

Що передувало: Станом на 12 вересня на загальнонаціональному рівні кандидатка від демократів, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджала республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42%.