Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
Дональд Трамп, фото Getty Images

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься вчетверте поспіль на цю посаду в 2028 році, якщо програє на виборах 5 листопада.

Джерело: Трамп в інтерв'ю програмі "Повна міра", показаному в неділю, пише Reuters

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи бачить він себе знову кандидатом у президенти через чотири роки, якщо йому не вдасться перемогти на цих виборах, 78-річний експрезидент сказав: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".

Реклама:

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.

Довідково: Трамп був 45-м президентом США з 2017 по 2021 рік. Балотувався на виборах 2020 року, але програв Джо Байдену.

Що передувало: Станом на 12 вересня на загальнонаціональному рівні кандидатка від демократів, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджала республіканця Дональда Трампа на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42%.

ТрампСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

оновлено, фотоРосіяни вбили суддю Верховного Суду атакою дрона на Харківщині

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Трамп
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс
Гарріс хоче ще одні дебати з Трампом
Останні новини
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
20:05
Німеччина: Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах
19:56
фото, відеоУ Самарській області РФ після "бавовни" на залізниці зупинили рух поїздів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: