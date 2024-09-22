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Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
Дональд Трамп, фото Getty Images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в четвертый раз подряд на этот пост в 2028 году, если проиграет на выборах 5 ноября.

Источник: Трамп в интервью программе "Полная мера", показанном в воскресенье, пишет Reuters

Детали: Отвечая на вопрос, видит ли он себя снова кандидатом в президенты через четыре года, если ему не удастся победить на этих выборах, 78-летний экс-президент сказал: "Нет, не вижу. Думаю, что будет, то будет. Я вообще этого не вижу".

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"Надеюсь, мы добьемся успеха", - добавил Трамп.

Справка: Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год. Баллотировался на выборах 2020 года, но проиграл Джо Байдену.

Что предшествовало: По состоянию на 12 сентября на общенациональном уровне кандидат от демократов, вице-президент США Камала Гаррис опережала республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов - 47% против 42%.

ТрампСШАвиборы
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