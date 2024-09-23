Атака КАБ на Запоріжжя: дев’ятеро поранених і зруйновані будівлі

Пізно ввечері 22 вересня через російську атаку шістьма керованими авіабомбами на Запоріжжя дев'ятеро людей отримали поранення, серед них дитина.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, МВС України

Деталі: Він також написав, що внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки.

Реклама:

фото Івана Федорова

Зайнялася пожежа. На місці працюють рятувальники.

фото: МВС України

Доповнено: У МВС України повідомили, що росіяни завдали шість ударів, за попопередньою інформацією - керованими авіабомбами.

Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки.

РЕКЛАМА:

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

О 00.57 Федоров написав, що кількість постраждалих зросла до шести людей, їм надається медична допомога.

Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим.

На двох локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою.

Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності.

О 1.59 у ДСНС повідомили що кількість травмованих людей зросла до дев’яти, з них одна дитина.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Всього на ліквідацію від ГУ ДСНС залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Нагадаємо: