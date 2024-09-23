Ночная атака УАБ на Запорожье: девять раненых и разрушенные здания

Поздно вечером 22 сентября из-за российской атаки шестью управляемыми авиабомбами на Запорожье девять человек получили ранения, среди них ребенок.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: Он также написал, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.

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фото Ивана Федорова

Загорелся пожар. На месте работают спасатели.

фото: МВД Украины

Дополнено: В МВД Украины сообщили, что россияне нанесли шесть ударов, по предварительной информации - управляемыми авиабомбами.

В результате ударов загорелись припаркованные автомобили, повреждены жилые дома.

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На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города.

В 00.57 Федоров написал, что количество пострадавших возросло до шести человек, им оказывается медицинская помощь.

Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.

На двух локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой.

Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.

В 1.59 в ГСЧС сообщили, что количество травмированных людей возросло до девяти, из них один ребенок.

Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.

Напомним: