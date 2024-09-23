Ночная атака УАБ на Запорожье: девять раненых и разрушенные здания
Поздно вечером 22 сентября из-за российской атаки шестью управляемыми авиабомбами на Запорожье девять человек получили ранения, среди них ребенок.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Детали: Он также написал, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.
Загорелся пожар. На месте работают спасатели.
Дополнено: В МВД Украины сообщили, что россияне нанесли шесть ударов, по предварительной информации - управляемыми авиабомбами.
В результате ударов загорелись припаркованные автомобили, повреждены жилые дома.
На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города.
В 00.57 Федоров написал, что количество пострадавших возросло до шести человек, им оказывается медицинская помощь.
Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим.
На двух локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой.
Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.
В 1.59 в ГСЧС сообщили, что количество травмированных людей возросло до девяти, из них один ребенок.
Спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.
Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.
Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.
На местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.
Напомним:
- В Запорожье в воскресенье вечером прогремели взрывы. В 22:41 Воздушные силы сообщили о пусках КАБов в Запорожской области и опасности непосредственно для Запорожья.