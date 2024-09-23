Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Таврійські десантники на Курахівському напрямку відбили масований штурм росіян

Олена ІвашківПонеділок, 23 вересня 2024, 01:12
Таврійські десантники на Курахівському напрямку відбили масований штурм росіян
фото ілюстративне, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти пішли на масований штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині: на штурм виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків. Українські військові успішно відбили атаку.

Джерело: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада у Facebook

Деталі: Досягнути раптовості окупантам не вдалось — десантники 79-ки відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки.

Реклама:

Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінні загородження — ворог вкотре відчув на собі, що таке міць Таврійських десантників.

Дослівно: "У ході бою наші воїни спалили 2 ворожих танки та 2 бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі.

РЕКЛАМА:

Ефектне сафарі за спішеною російською піхотою влаштували наші оператори ударних дронів.

Одному з російських штурмовиків від прицільного скиду з дрона відірвало обидві ноги — ось який кінець чекає на тих, хто приходить на чужу землю вбивати українців".

Донецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

оновлено, фотоРосіяни вбили суддю Верховного Суду атакою дрона на Харківщині

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
Донецька область
Росіяни обстріляли Краматорськ: 5 поранених, 16-річна дівчина у важкому стані
РФ атакувала приватний сектор Слов’янська – трьох жінок поранено
DeepState: Сили оборони відновили позиції на Донеччині та просунулися у Курській області
Останні новини
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
20:05
Німеччина: Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах
19:56
фото, відеоУ Самарській області РФ після "бавовни" на залізниці зупинили рух поїздів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: