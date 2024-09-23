Таврійські десантники на Курахівському напрямку відбили масований штурм росіян

Російські окупанти пішли на масований штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині: на штурм виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків. Українські військові успішно відбили атаку.

Джерело: 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада у Facebook

Деталі: Досягнути раптовості окупантам не вдалось — десантники 79-ки відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки.

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Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінні загородження — ворог вкотре відчув на собі, що таке міць Таврійських десантників.

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Дослівно: "У ході бою наші воїни спалили 2 ворожих танки та 2 бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі.

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Ефектне сафарі за спішеною російською піхотою влаштували наші оператори ударних дронів.

Одному з російських штурмовиків від прицільного скиду з дрона відірвало обидві ноги — ось який кінець чекає на тих, хто приходить на чужу землю вбивати українців".