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Таврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян

Алена ИвашкивПонедельник, 23 сентября 2024, 01:12
Таврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пошли на массированный штурм позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка Донецкой области: на штурм выехало 14 бронемашин с пехотой и 6 вражеских танков. Украинские военные успешно отбили атаку.

Источник: 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада в Facebook

Детали: Достичь внезапности оккупантам не удалось - десантники 79-ки открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки.

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Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения - враг в очередной раз почувствовал на себе, что такое мощь Таврических десантников.

Дословно: "В ходе боя наши воины сожгли 2 вражеских танка и 2 бронемашины с десантом. Еще один танк был подбит. Другая техника прибегла к позорному бегству.

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Эффектное сафари за спешащей российской пехотой устроили наши операторы ударных дронов.

Одному из российских штурмовиков от прицельного сброса с дрона оторвало обе ноги - вот какой конец ждет тех, кто приходит на чужую землю убивать украинцев".

Донецкая область
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