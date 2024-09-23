The Guardian: Фейкові новинні сайти поширюють брехню про компанії, що працюють в Україні

Фейкові новинні сайти, зареєстровані у Великій Британії і схожі на британські ЗМІ, яким довіряють, нібито поширюють дезінформацію про західні компанії, що працюють в Україні.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як йдеться у статті, підозра на російську пропаганду. Тому пролунали заклики до парламентарів внести зміни до законодавства, щоб змусити зареєстровані у Британії новинні сайти розкривати інформацію про власників, як це відбувається в ЄС.

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Хоча сайти - londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk - англомовні і зареєстровані у Великій Британії, їхні матеріали були підхоплені і поширені в Україні, де британські ЗМІ мають репутацію надійних і достовірних.

The Guardian пише, що використання цих сайтів було відзначено американською фірмою Sarn, яка працює в Україні у сфері енергетики та військової техніки. Вона заявила, що статті на цих двох сайтах неправдиво звинувачують її в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розкраданні коштів.

Контент на сайтах, судячи з усього, згенерований штучним інтелектом, тоді як аналіз лінгвіста, залученого Sarn, показав, що оригінальний текст був створений російськомовною людиною.

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Ім'я справжнього британського журналіста було під статтями, але він заявив під присягою, що нічого не знав про статтю для londoninsider.co.uk.

Пряма мова одного з британських ліберал-демократів, законодавця лорда Воллеса Салтерського: "Надзвичайно непокоїть те, що репутація Лондона як медіа та фінансового центру використовується російською пропагандистською машиною для нанесення шкоди західним компаніям, що працюють в Україні".

Ще деталі: Заступник голови правління Sarn Армен Агас, заявив, що компанія категорично відкидає "безпідставні і повністю фейкові новини", які, за його словами, "поширюють" сайти під цим заголовком: Зброя, гроші і Сарн: Як чесько-американська група розкрадала Україну.

"Ми вважаємо, що ми стали мішенню через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час конфлікту", - додав він.

Випадки з фейковими британськими новинними сайтами відбуваються на тлі вибуху дезінформаційних кампаній в Інтернеті з боку Росії до і після її вторгнення в Україну.

Компанія NewsGuard, яка займається протидією дезінформації шляхом вивчення та рейтингування новинних веб-сайтів, виявила, що неправдиві наративи про Україну та її союзників поширювалися в Інтернеті ще до вторгнення в лютому 2022 року.

Компанія заявила, що розвінчала понад 250 неправдивих наративів, пов'язаних з російсько-українською війною, і виявила 627 сайтів, які поширювали ці міфи. Ці неправдиві наративи варіювалися від пропагандистських заяв про те, що повідомлення про масові вбивства, скоєні російськими військами в таких місцях, як Буча, були "постановочними", до тверджень про те, що політична верхівка України керується нацистською ідеологією.