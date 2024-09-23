The Guardian: Фейкові новинні сайти поширюють брехню про компанії, що працюють в Україні
Фейкові новинні сайти, зареєстровані у Великій Британії і схожі на британські ЗМІ, яким довіряють, нібито поширюють дезінформацію про західні компанії, що працюють в Україні.
Джерело: The Guardian
Деталі: Як йдеться у статті, підозра на російську пропаганду. Тому пролунали заклики до парламентарів внести зміни до законодавства, щоб змусити зареєстровані у Британії новинні сайти розкривати інформацію про власників, як це відбувається в ЄС.
Хоча сайти - londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk - англомовні і зареєстровані у Великій Британії, їхні матеріали були підхоплені і поширені в Україні, де британські ЗМІ мають репутацію надійних і достовірних.
The Guardian пише, що використання цих сайтів було відзначено американською фірмою Sarn, яка працює в Україні у сфері енергетики та військової техніки. Вона заявила, що статті на цих двох сайтах неправдиво звинувачують її в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розкраданні коштів.
Контент на сайтах, судячи з усього, згенерований штучним інтелектом, тоді як аналіз лінгвіста, залученого Sarn, показав, що оригінальний текст був створений російськомовною людиною.
Ім'я справжнього британського журналіста було під статтями, але він заявив під присягою, що нічого не знав про статтю для londoninsider.co.uk.
Пряма мова одного з британських ліберал-демократів, законодавця лорда Воллеса Салтерського: "Надзвичайно непокоїть те, що репутація Лондона як медіа та фінансового центру використовується російською пропагандистською машиною для нанесення шкоди західним компаніям, що працюють в Україні".
Ще деталі: Заступник голови правління Sarn Армен Агас, заявив, що компанія категорично відкидає "безпідставні і повністю фейкові новини", які, за його словами, "поширюють" сайти під цим заголовком: Зброя, гроші і Сарн: Як чесько-американська група розкрадала Україну.
"Ми вважаємо, що ми стали мішенню через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час конфлікту", - додав він.
Випадки з фейковими британськими новинними сайтами відбуваються на тлі вибуху дезінформаційних кампаній в Інтернеті з боку Росії до і після її вторгнення в Україну.
Компанія NewsGuard, яка займається протидією дезінформації шляхом вивчення та рейтингування новинних веб-сайтів, виявила, що неправдиві наративи про Україну та її союзників поширювалися в Інтернеті ще до вторгнення в лютому 2022 року.
Компанія заявила, що розвінчала понад 250 неправдивих наративів, пов'язаних з російсько-українською війною, і виявила 627 сайтів, які поширювали ці міфи. Ці неправдиві наративи варіювалися від пропагандистських заяв про те, що повідомлення про масові вбивства, скоєні російськими військами в таких місцях, як Буча, були "постановочними", до тверджень про те, що політична верхівка України керується нацистською ідеологією.