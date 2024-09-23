The Guardian: Фейковые новостные сайты распространяют ложь о компаниях, работающих в Украине

Фейковые новостные сайты, зарегистрированные в Великобритании и похожие на британские СМИ, которым доверяют, якобы распространяют дезинформацию о западных компаниях, работающих в Украине.

Источник: The Guardian

Детали: Как говорится в статье, в этом подозревают российскую пропаганду. Поэтому прозвучали призывы к парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы заставить зарегистрированные в Британии новостные сайты раскрывать информацию о владельцах, как это происходит в ЕС.

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Хотя сайты - londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk - англоязычные и зарегистрированы в Великобритании, их материалы были подхвачены и распространены в Украине, где британские СМИ имеют репутацию надежных и достоверных.

The Guardian пишет, что использование этих сайтов было отмечено американской фирмой Sarn, которая работает в Украине в сфере энергетики и военной техники. Она заявила, что статьи на этих двух сайтах ложно обвиняют ее в торговле оружием, судебном мошенничестве и хищении средств.

Контент на сайтах, судя по всему, сгенерирован искусственным интеллектом, анализ лингвиста, привлеченного Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным человеком.

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Имя настоящего британского журналиста было под статьями, но он заявил под присягой, что ничего не знал о статье для londoninsider.co.uk.

Прямая речь одного из британских либерал-демократов, законодателя лорда Уоллеса Салтерского: "Чрезвычайно беспокоит то, что репутация Лондона как медиа и финансового центра используется российской пропагандистской машиной для нанесения вреда западным компаниям, работающим в Украине".

Еще детали: Заместитель председателя правления Sarn Армен Агас, заявил, что компания категорически отвергает "безосновательные и полностью фейковые новости", которые, по его словам, "распространяют" сайты под этим заголовком: Оружие, деньги и Сарн: Как чешско-американская группа разворовывала Украину.

"Мы считаем, что мы стали мишенью из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта", - добавил он.

Случаи с фейковыми британскими новостными сайтами происходят на фоне взрыва дезинформационных кампаний в Интернете со стороны России до и после ее вторжения в Украину.

Компания NewsGuard, которая занимается противодействием дезинформации путем изучения и рейтингования новостных веб-сайтов, обнаружила, что ложные нарративы об Украине и ее союзниках распространялись в Интернете еще до вторжения в феврале 2022 года.

Компания заявила, что развенчала более 250 ложных нарративов, связанных с российско-украинской войной, и обнаружила 627 сайтов, которые распространяли эти мифы. Эти ложные нарративы варьировались от пропагандистских заявлений о том, что сообщения о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в таких местах, как Буча, были "постановочными", до утверждений о том, что политическая верхушка Украины руководствуется нацистской идеологией.