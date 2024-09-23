Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

The Guardian: Фейковые новостные сайты распространяют ложь о компаниях, работающих в Украине

Алена ИвашкивПонедельник, 23 сентября 2024, 03:22
The Guardian: Фейковые новостные сайты распространяют ложь о компаниях, работающих в Украине
фото: Getty Images

Фейковые новостные сайты, зарегистрированные в Великобритании и похожие на британские СМИ, которым доверяют, якобы распространяют дезинформацию о западных компаниях, работающих в Украине.

Источник: The Guardian

Детали: Как говорится в статье, в этом подозревают российскую пропаганду. Поэтому прозвучали призывы к парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы заставить зарегистрированные в Британии новостные сайты раскрывать информацию о владельцах, как это происходит в ЕС.

Реклама:

Хотя сайты - londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk - англоязычные и зарегистрированы в Великобритании, их материалы были подхвачены и распространены в Украине, где британские СМИ имеют репутацию надежных и достоверных.

The Guardian пишет, что использование этих сайтов было отмечено американской фирмой Sarn, которая работает в Украине в сфере энергетики и военной техники. Она заявила, что статьи на этих двух сайтах ложно обвиняют ее в торговле оружием, судебном мошенничестве и хищении средств.

Контент на сайтах, судя по всему, сгенерирован искусственным интеллектом, анализ лингвиста, привлеченного Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным человеком.

РЕКЛАМА:

Имя настоящего британского журналиста было под статьями, но он заявил под присягой, что ничего не знал о статье для londoninsider.co.uk.

Прямая речь одного из британских либерал-демократов, законодателя лорда Уоллеса Салтерского: "Чрезвычайно беспокоит то, что репутация Лондона как медиа и финансового центра используется российской пропагандистской машиной для нанесения вреда западным компаниям, работающим в Украине".

Еще детали: Заместитель председателя правления Sarn Армен Агас, заявил, что компания категорически отвергает "безосновательные и полностью фейковые новости", которые, по его словам, "распространяют" сайты под этим заголовком: Оружие, деньги и Сарн: Как чешско-американская группа разворовывала Украину.

"Мы считаем, что мы стали мишенью из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта", - добавил он.

Случаи с фейковыми британскими новостными сайтами происходят на фоне взрыва дезинформационных кампаний в Интернете со стороны России до и после ее вторжения в Украину.

Компания NewsGuard, которая занимается противодействием дезинформации путем изучения и рейтингования новостных веб-сайтов, обнаружила, что ложные нарративы об Украине и ее союзниках распространялись в Интернете еще до вторжения в феврале 2022 года.

Компания заявила, что развенчала более 250 ложных нарративов, связанных с российско-украинской войной, и обнаружила 627 сайтов, которые распространяли эти мифы. Эти ложные нарративы варьировались от пропагандистских заявлений о том, что сообщения о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в таких местах, как Буча, были "постановочными", до утверждений о том, что политическая верхушка Украины руководствуется нацистской идеологией.

СМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Зеленский: То, что работает в небе Израиля, может работать и в Украине

Фицо заявил, что хочет "нормальных отношений" с Россией после ее войны против Украины

Все новости...
СМИ
Meta запрещает аккаунты Russsia Today и других медиа РФ
Журналисты разоблачили агентство-подрядчика Кремля по дезинформации, которое дискредитирует Украину
Защитим и будем помнить журналистов
Последние новости
08:15
Оккупанты за сутки убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 2 ранены
08:11
Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост
07:49
В Молдове выросла поддержка членства в ЕС накануне ключевого референдума
07:45
ВСУ отминусовали еще 1 230 оккупантов за сутки
07:29
видеоВ Пермском крае РФ бушует пожар на базе по хранению нефтепродуктов
07:03
Байден не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке
06:12
Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"
05:26
ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время
04:34
видеоВ Воронежской области России горит нефтебаза
03:20
Ким Чен Ын пригрозил ядерным оружием, если кто-то будет посягать на суверенитет КНДР
Все новости...
Реклама:
Реклама: