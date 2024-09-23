The Guardian: Фейковые новостные сайты распространяют ложь о компаниях, работающих в Украине
Фейковые новостные сайты, зарегистрированные в Великобритании и похожие на британские СМИ, которым доверяют, якобы распространяют дезинформацию о западных компаниях, работающих в Украине.
Источник: The Guardian
Детали: Как говорится в статье, в этом подозревают российскую пропаганду. Поэтому прозвучали призывы к парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы заставить зарегистрированные в Британии новостные сайты раскрывать информацию о владельцах, как это происходит в ЕС.
Хотя сайты - londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk - англоязычные и зарегистрированы в Великобритании, их материалы были подхвачены и распространены в Украине, где британские СМИ имеют репутацию надежных и достоверных.
The Guardian пишет, что использование этих сайтов было отмечено американской фирмой Sarn, которая работает в Украине в сфере энергетики и военной техники. Она заявила, что статьи на этих двух сайтах ложно обвиняют ее в торговле оружием, судебном мошенничестве и хищении средств.
Контент на сайтах, судя по всему, сгенерирован искусственным интеллектом, анализ лингвиста, привлеченного Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным человеком.
Имя настоящего британского журналиста было под статьями, но он заявил под присягой, что ничего не знал о статье для londoninsider.co.uk.
Прямая речь одного из британских либерал-демократов, законодателя лорда Уоллеса Салтерского: "Чрезвычайно беспокоит то, что репутация Лондона как медиа и финансового центра используется российской пропагандистской машиной для нанесения вреда западным компаниям, работающим в Украине".
Еще детали: Заместитель председателя правления Sarn Армен Агас, заявил, что компания категорически отвергает "безосновательные и полностью фейковые новости", которые, по его словам, "распространяют" сайты под этим заголовком: Оружие, деньги и Сарн: Как чешско-американская группа разворовывала Украину.
"Мы считаем, что мы стали мишенью из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта", - добавил он.
Случаи с фейковыми британскими новостными сайтами происходят на фоне взрыва дезинформационных кампаний в Интернете со стороны России до и после ее вторжения в Украину.
Компания NewsGuard, которая занимается противодействием дезинформации путем изучения и рейтингования новостных веб-сайтов, обнаружила, что ложные нарративы об Украине и ее союзниках распространялись в Интернете еще до вторжения в феврале 2022 года.
Компания заявила, что развенчала более 250 ложных нарративов, связанных с российско-украинской войной, и обнаружила 627 сайтов, которые распространяли эти мифы. Эти ложные нарративы варьировались от пропагандистских заявлений о том, что сообщения о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в таких местах, как Буча, были "постановочными", до утверждений о том, что политическая верхушка Украины руководствуется нацистской идеологией.