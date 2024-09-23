Росіяни запускали ударні безпілотники: через це тривога була у двох областях

У ніч на 23 вересня російські військові запустили ударні "Шахеди" з півночі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Російські військові близько 2:00 запустили дрони у Сумську область. Через годину там пролунав відбій тривоги.

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О 4:23 Повітряні сили повідомили, що ударний БпЛА з Сумщини летить на Полтавщину.

Доповнено: У Сумській області тривога тривала близько трьох годин, а у Полтавській 40 хвилин.