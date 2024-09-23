Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали ударні безпілотники: через це тривога була у двох областях

Олена ІвашківПонеділок, 23 вересня 2024, 04:34
Росіяни запускали ударні безпілотники: через це тривога була у двох областях
фото: Getty Images

У ніч на 23 вересня російські військові запустили ударні "Шахеди" з півночі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Російські військові близько 2:00 запустили дрони у Сумську область. Через годину там пролунав відбій тривоги.

Реклама:
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 4:23 Повітряні сили повідомили, що ударний БпЛА з Сумщини летить на Полтавщину.

Доповнено: У Сумській області тривога тривала близько трьох годин, а у Полтавській 40 хвилин.

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні лунала повітряна тривога: в РФ злітав носій "Кинджалів"
Росіяни запускали ударні безпілотники
У кількох областях оголошена повітряна тривога: росіяни запустили БпЛА
Останні новини
10:41
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
10:35
У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі у Воронезької області РФ
10:31
відеоГУР: У Новосибірську спалили відділення ФСБ
10:24
футболЛіга конференцій: "Челсі" з Мудриком розібрався з "Гентом", "Омонія" Безуса розгромила "Вікінгур"
10:22
Байден оцінив ймовірність широкомасштабної війни на Близькому Сході
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
Усі новини...
Реклама:
Реклама: